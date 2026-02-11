Il 11 febbraio si celebra il Caramella Day, ma per molti italiani la caramella non è solo un dolce da gustare in fretta. Quasi sette su dieci persone non escono di casa senza il loro comfort food preferito. La caramella, infatti, rappresenta un piccolo momento di conforto quotidiano, una scossa di dolcezza che si porta dietro ovunque si vada. Una ricerca rivela che molte persone trovano nella caramella un gesto di consolazione e di routine, anche nelle giornate più complicate.

L ’11 febbraio si celebra il Caramella Day, ma la caramella, per gli italiani, non è solo uno sfizio. È una presenza quotidiana, discreta e rassicurante, che accompagna spostamenti, pause e momenti di attesa. Secondo una recente indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche, il 68% degli italiani tiene quasi sempre con sé delle caramelle e il 95% almeno occasionalmente. Un dato che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. La caramella si conferma infatti come uno dei comfort food più amati: se dimenticata a casa, una persona su due torna indietro a prenderla o la ricompra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Caramella Day: 7 italiani su 10 non escono di casa senza il loro comfort food

