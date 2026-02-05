Nelle case italiane si sprecano più di 7 miliardi di euro di cibo ogni anno. Lo rivela il nuovo report dell’Osservatorio Waste Watcher International dell’Università di Bologna, realizzato per la Campagna Spreco Zero. Secondo i dati, le famiglie gettano via grandi quantità di cibo, spesso senza pensarci troppo. Un problema che pesa non solo sulle tasche, ma anche sull’ambiente.

Il report dell'Osservatorio Waste Watcher International - Università di Bologna per la Campagna Spreco Zero, su dati ed elaborazione IpsosDoxa.

© Quotidiano.net - Food Waste, lo spreco di cibo nelle case vale oltre 7 mld

