Napoli stretta sulla movida a Piazza Bellini | nuovi orari e stop all'asporto notturno per due mesi

Dal 6 marzo al 6 maggio 2026, il sindaco di Napoli ha firmato un'ordinanza che limita le attività nella zona di Piazza Bellini, introducendo nuovi orari per i locali e vietando l'asporto notturno per due mesi. Sono previste sanzioni fino a 20.000 euro e controlli più stringenti da parte delle forze dell'ordine. La misura riguarda specificamente questa piazza della movida napoletana.
Nella zona di Piazza Bellini venerdì e sabato locali chiusi alle ore 01:30, in settimana alle ore 00:30