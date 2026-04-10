Bonucci Italia perché l’ex difensore della Juve non si è dimesso dall’incarico? Il motivo e che cosa filtra per il suo futuro

L’ex difensore della Juventus, Bonucci, non si è dimesso dal suo incarico in nazionale. La decisione di rimanere in carica è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Sul suo futuro, circolano alcune indiscrezioni riguardo a possibili cambiamenti o sviluppi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La sua posizione rimane stabile, ma non sono stati annunciati mutamenti specifici.

di Angelo Ciarletta Bonucci Italia, ecco perché l’ex difensore bianconero non si è dimesso dall’incarico attuale e cosa filtra per il suo futuro in nazionale. La Juve osserva da lontano l’evoluzione della carriera di Leonardo Bonucci. Secondo un’analisi di La Repubblica, l’ex calciatore ha deciso di non dimettersi dal suo incarico all’interno del Club Italia per ragioni strettamente burocratiche e formative. ULTIMISSIME JUVE LIVE Attualmente, l’ex numero diciannove bianconero possiede il patentino UEFA A, titolo che gli permette di guidare formazioni in Serie C o di ricoprire il ruolo di vice in Serie A e B. La permanenza in Federazione è strategica per accumulare le ore necessarie all’abilitazione UEFA Pro, indispensabile per sedere come primo allenatore nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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