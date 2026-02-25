Stipendi scatta la flat tax sugli aumenti in busta paga | chi ci guadagna la circolare del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per applicare la nuova tassa piatta del 5% sugli aumenti in busta paga per i rinnovi di contratto e quella al 15% per il lavoro notturno, nei festivi o nei giorni di riposo. Ecco come funzionano le nuove regole fiscali e chi ci potrà guadagnare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Stipendi, arriva la flat tax sugli aumenti: come funziona e quando scatta

Stipendi, gli aumenti da gennaio: da taglio Irpef a flat tax straordinari e premi detassati, come cambia la busta pagaA partire da gennaio 2026, le buste paga dei lavoratori italiani subiranno importanti modifiche grazie a diverse misure fiscali e contrattuali.

Temi più discussi: Stipendi 2026, niente IRPEF sugli aumenti: la circolare delle Entrate traccia il perimetro delle flat tax; Flat tax al 5%, aumentano gli stipendi con la tassazione light in busta paga; Lavoro, tutto pronto per la tassa piatta del 5% sugli aumenti. Fisco light anche per notturni e festivi; Flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% sui festivi: ecco come cambia lo stipendio, le simulazioni.

Stipendi, da aprile buste paga più alte per milioni grazie alla flat tax al 5%: chi riceve gli aumenti e chi è esclusoDopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate scattano conguagli e detassazione sugli aumenti dei contratti 2024-26 ... corriere.it

Stipendi 2026, niente IRPEF sugli aumenti: la circolare delle Entrate traccia il perimetro delle flat taxNiente IRPEF sugli incrementi contrattuali, ma solo per gli aumenti sugli stipendi del 2026. Esclusi gli arretrati una tantum. Con la circolare n. 2 del 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come ap ... msn.com

Il divario di genere non si esaurisce nel confronto tra stipendi: si trascina fino alla pensione, consolidandosi proprio quando il lavoro dovrebbe lasciare spazio a una maggiore stabilità economica. È la fotografia scattata dal terzo Rendiconto di genere del C - facebook.com facebook