Stipendi meno tasse su aumenti contrattuali lavori notturni e festivi Fisco light nel 2026 ecco cosa cambia

Un nuovo incentivo fiscale riduce le tasse sugli aumenti salariali per i lavoratori con redditi fino a 33 mila euro, a causa di una legge approvata recentemente. Questa misura mira a sostenere le retribuzioni e favorire gli aumenti contrattuali nel settore privato. Inoltre, sono previste agevolazioni per i turni notturni e festivi. Le modifiche entreranno in vigore nel 2026, offrendo ai lavoratori un sostegno concreto sui loro redditi.

© Ilmessaggero.it - Stipendi, meno tasse su aumenti contrattuali, lavori notturni e festivi. Fisco light nel 2026, ecco cosa cambia

Fisco più leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33 mila euro. La tassa piatta del 5%, come spiegano dall'Agenzia delle entrate, si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it Leggi anche: Aumenti contrattuali, festivi, notturni, premi di produttività: tutti gli sgravi fiscali sugli stipendi nel 2026 Aumenti, lavoro notturno e festivi: arriva il fisco "light", come cambiano le tasseIl governo ha deciso di introdurre un sistema fiscale più semplice per i lavoratori del settore privato, a causa degli aumenti salariali e delle esigenze di copertura per le attività notturne e festive. Temi più discussi: Stipendi 2026, niente IRPEF sugli aumenti: la circolare delle Entrate traccia il perimetro delle flat tax; Meno tasse in busta paga per rinnovi contrattuali, notturni, festivi: le novità 2026 del Fisco; Come pagare meno tasse sugli aumenti di stipendio; Statali, aumento stipendi: chi ci guadagna (e chi ci perde), gli effetti della progressione a scaglioni. Stipendi, aumenti e meno tasse per 3,3 milioni di dipendentiSono circa 3,3 milioni i dipendenti del settore privato che potranno beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali previsti in manovra. Altri 13,6 milioni di lavoratori godranno del taglio ... ilgazzettino.it Stipendi, aumenti e meno tasse per 3,3 milioni di dipendentiUn incentivo alla contrattazione fermando al 5% la tassazione sugli aumenti ottenuti dai lavoratori che guadagnano fino a 28mila euro, lasciando quindi i soldi in più quasi tutti in tasca ai ... ilgazzettino.it Più diplomate e laureate ma solo il 53% lavora, stipendi fino al 40% in meno e pensioni più basse del 46% ilsole24ore.com/art/piu-diplom… x.com Come pagare meno tasse sugli aumenti di stipendio Guida completa alle novità della Legge di Bilancio 2026: tasse ridotte su aumenti, notturni e ... - facebook.com facebook