Marr 2025 | fatturato sale utili scendono Il paradosso

Nel 2025, Marr ha registrato un aumento del fatturato consolidato, che si è attestato a 2,127 miliardi di euro rispetto ai 2,098 miliardi dell’anno precedente. La società riminese, controllata dal gruppo Cremonini e quotata in Borsa, ha visto crescere i ricavi, mentre gli utili sono invece diminuiti rispetto all’anno precedente. I dati sono stati comunicati ufficialmente al termine dell’esercizio.

Marr ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato di 2,127 miliardi di euro. La società riminese, controllata dal gruppo Cremonini e quotata in Borsa, conferma la crescita rispetto ai 2,098 miliardi dell’anno precedente. Tuttavia, i margini operativi sono scesi a 108,8 milioni contro i 120,2 del 2024. L’utile netto si è attestato a 31 milioni, in calo rispetto ai 42,7 milioni registrati nel 2024. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo lordo di 0,47 euro per azione, inferiore ai 0,60 euro distribuiti l’anno scorso. Questi numeri delineano un quadro complesso dove il volume d’affari sale mentre la redditività netta si contrae. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marr 2025: fatturato sale, utili scendono. Il paradosso Articoli correlati Come hanno fatto i mattoncini Lego a chiudere un 2025 da record: utili e fatturato clamorosiRoma, 11 marzo 2026 – Sarà perché, in un’epoca di guerre e tensioni internazionali come quella che stiamo vivendo, si prova a cercare conforto in un... Per Marr ricavi 2025 a quota 2,1 miliardiSi è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 2,127 miliardi, in crescita rispetto ai 2,098 miliardi del 2024, l’esercizio 2025 di Marr, società...