Stelvio in fiamme | un mozzicone distrugge 50 ettari di pascoli

Il 27 aprile, un incendio nello Stelvio ha interessato circa 50 ettari di pascoli. Le fiamme sono state provocate da un mozzicone di sigaretta abbandonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano altre persone coinvolte o feriti. L’evento ha causato danni significativi alla vegetazione della zona.

? Cosa sapere Incendio causato da un mozzicone distrugge 50 ettari di pascoli nello Stelvio il 27 aprile.. I carabinieri forestali indagano sul rogo sopra il bivacco Valzaroten nel comune di Vione.. Un mozzicone di sigaretta lanciato con noncuranza ha devastato 50 ettari di pascolamenti d’alta quota nel Parco Nazionale dello Stelvio, scatenando un incendio sopra il bivacco Valzaroten lunedì 27 aprile. Il rogo, divampato nel territorio del comune di Vione a circa 2500 metri di altitudine, ha colpito duramente la zona dei pascoli dell’alta Valle Camonica. Per fortuna, le fiamme non sono scivolate verso i boschi situati più in basso, evitando un disastro ancora più esteso per l’ecosistema montano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stelvio in fiamme: un mozzicone distrugge 50 ettari di pascoli Notizie correlate Mozzicone di sigaretta scatena un incendio: in fiamme 50 ettari di pascoliSarebbe stato un mozzicone di sigaretta gettato a terra e non spento a provocare l’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 27 aprile in alta... Fiamme al Monte Piglione: 50 ettari bruciati, corsa contro il ventoTra il 6 e il 7 aprile, un incendio di vaste proporzioni ha colpito il Monte Piglione nel comune di Pescaglia, bruciando circa 50 ettari di terreno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incendio boschivo sul Monte Sole in val Venosta; Incendio a Caldaro: i vigili del fuoco domano le fiamme nel bosco vicino al passo della Mendola; Scontro tra due auto a Valdragone: 79enne trasportata in ospedale, disagi al traffico. Grosso incendio in quota, in fiamme 50 ettari di pascoli: situazione sotto controllo ma resta alta l'attenzione, a causare il rogo forse un mozzicone di sigarettaVAL CAMONICA. Dopo ore di interventi si è spento l'incendio divampato nella giornata di lunedì 27 aprile in Alta Valle Camonica: ad andare in fiamme circa 50 ettari di pascolo in Val Cané nel Parco Na ... ildolomiti.it 96 curve scavate a mano su una parete di roccia viva. Nessuna ruspa. Nessun trapano pneumatico. Solo picconi, cuneo e braccia umane su una montagna a quasi 2.800 metri. Siamo in Lombardia, versante valtellinese delle Alpi Ortler. Il Passo dello Stelvio s - facebook.com facebook