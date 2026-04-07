Tra il 6 e il 7 aprile un incendio di vaste proporzioni ha interessato il Monte Piglione nel comune di Pescaglia, coinvolgendo circa 50 ettari di terreno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, complici le condizioni di vento che hanno ostacolato le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso, che hanno lavorato per contenere il fuoco e limitare i danni.

Tra il 6 e il 7 aprile, un incendio di vaste proporzioni ha colpito il Monte Piglione nel comune di Pescaglia, bruciando circa 50 ettari di terreno. L’emergenza ha richiesto l’impiego coordinato di squadre forestali, volontari ed elicotteri per domare le fiamme. Il rogo ha interessato una superficie variegata: la maggior parte del danno, circa 40 ettari, riguarda aree destinate a pascolo e prato, mentre i restanti 10 ettari hanno coinvolto zone boscate. Le operazioni sono state ostacolate da una forte ventilazione che ha spinto il fuoco durante tutta la giornata di lunedì. La mobilitazione delle forze di soccorso tra Garfagnana e Media Valle. Per contrastare l’avanzata delle fiamme sono state schierate 11 squadre di operai forestali appartenenti all’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme al Monte Piglione: 50 ettari bruciati, corsa contro il vento

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