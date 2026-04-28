Mozzicone di sigaretta scatena un incendio | in fiamme 50 ettari di pascoli

Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, un incendio si è sviluppato in alta Valle Camonica all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, interessando circa 50 ettari di pascoli. Le fiamme sarebbero state causate da un mozzicone di sigaretta abbandonato e non spento correttamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e spegnere le fiamme.

Sarebbe stato un mozzicone di sigaretta gettato a terra e non spento a provocare l’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 27 aprile in alta Valle Camonica, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Le fiamme si sono sviluppate sopra il bivacco Valzaroten, nel territorio comunale di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incendio nel Parco delle Groane: 3 ettari di bosco in fiammePaura nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 aprile nel Parco delle Groane, dove un incendio ha distrutto circa tre ettari di bosco nella zona di... Rapinatore tradito da un mozzicone di sigaretta: il DNA lo incastra, denunciatoSi è conclusa in questi giorni, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 30enne straniero, una meticolosa attività investigativa... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Incendio nel palazzo del distretto Asl a Maddaloni: mozzicone acceso scatena le fiamme. LE FOTO. Mozziconi di sigaretta e degrado urbano a Trieste, De Gavardo: serve educazione civica (VIDEO)Il problema dei mozziconi di sigaretta gettati a terra torna al centro dell’attenzione a Trieste, dove il tema del degrado urbano viene affrontato non solo sul piano dei controlli, ma anche su quello ... triestecafe.it Dieci anni di inquinamento per un mozzicone lasciato sotto la sabbia. Ne vale la pena?Abbandonare le cicche di sigaretta in spiaggia è un gesto apparentemente innocuo ma in realtà dalle gravissime conseguenze: il filtro non sparisce neppure dopo dieci anni, con effetti sull’ambiente, ... quotidiano.net