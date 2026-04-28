Stellantis &You a Palermo incontro all’Ucciardone sul lavoro nell’automotive

A Palermo, presso il carcere dell’Ucciardone, si è svolto un incontro dedicato al settore automotive, organizzato da Stellantis &You. L’evento ha coinvolto detenuti e operatori, offrendo un momento di confronto e formazione sul mondo del lavoro nel settore automobilistico. La giornata ha visto interventi e discussioni su tematiche legate alle opportunità di inserimento professionale e alle competenze richieste nel settore.

(Adnkronos) – E' stato un incontro di alto valore sociale e formativo quello che si è svolto questa mattina all’interno della Casa Circondariale Ucciardone di Palermo, un appuntamento promosso dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto e Stellantis &You Italia. L’iniziativa ha coinvolto circa 100 detenuti, selezionati all’interno del carcere, in un momento di confronto e orientamento dedicato all’evoluzione del settore automotive e alle nuove professionalità oggi richieste dal mercato del lavoro, con particolare riferimento al mondo dell’autoriparazione, sempre più tecnologico e specializzato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Automotive, l’attesa è tutta su Stellantis: il futuro di Atessa? Cosa sapere Adolfo Urso riunisce a Roma i rappresentanti del settore automotive per il mercato nazionale. Automotive, crisi Stellantis: la Regione Lazio prepara un piano per i lavoratoriRoma, 10 aprile 2026 – La Regione Lazio prova a muovere i primi passi sul fronte della crisi Stellantis e dell’indotto automotive. Una raccolta di contenuti Stellantis &You, a Palermo incontro all'Ucciardone sul lavoro nell'automotiveE' stato un incontro di alto valore sociale e formativo quello che si è svolto questa mattina all’interno della Casa Circondariale Ucciardone di Palermo, un appuntamento promosso dal Garante dei dirit ... adnkronos.com All’Ucciardone di Palermo un incontro sul futuro del lavoro nel settore automotivePALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto questa mattina all’interno della Casa Circondariale Ucciardone di Palermo un incontro sociale e formativo promosso dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione ... italpress.com