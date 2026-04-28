Stellantis &You a Palermo incontro all’Ucciardone sul lavoro nell’automotive

Da periodicodaily.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, presso il carcere dell’Ucciardone, si è svolto un incontro dedicato al settore automotive, organizzato da Stellantis &You. L’evento ha coinvolto detenuti e operatori, offrendo un momento di confronto e formazione sul mondo del lavoro nel settore automobilistico. La giornata ha visto interventi e discussioni su tematiche legate alle opportunità di inserimento professionale e alle competenze richieste nel settore.

(Adnkronos) – E' stato un incontro di alto valore sociale e formativo quello che si è svolto questa mattina all’interno della Casa Circondariale Ucciardone di Palermo, un appuntamento promosso dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto e Stellantis &You Italia. L’iniziativa ha coinvolto circa 100 detenuti, selezionati all’interno del carcere, in un momento di confronto e orientamento dedicato all’evoluzione del settore automotive e alle nuove professionalità oggi richieste dal mercato del lavoro, con particolare riferimento al mondo dell’autoriparazione, sempre più tecnologico e specializzato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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