Automotive l’attesa è tutta su Stellantis | il futuro di Atessa

Adolfo Urso ha convocato a Roma i rappresentanti del settore automotive per discutere del futuro di Stellantis e del mercato nazionale. L’incontro si concentra sulle questioni legate alla produzione e alle prospettive di sviluppo nel comparto automobilistico. La riunione si svolge in un momento di attesa per l’azienda e il settore, con attenzione rivolta alle decisioni e alle strategie future.

? Cosa sapere Adolfo Urso riunisce a Roma i rappresentanti del settore automotive per il mercato nazionale.. Il nuovo piano industriale Stellantis di maggio determinerà la tenuta produttiva di Atessa.. Adolfo Urso ha riunito questa mattina a Roma i rappresentanti regionali del settore automobilistico per analizzare l’andamento del mercato a distanza di mesi dal precedente incontro di gennaio, in attesa che Stellantis presenti il nuovo piano industriale nel mese di maggio. Il tavolo tecnico ha la partecipazione da remoto di Tiziana Magnacca, assessore alle Attività Produttive, la quale ha espresso preoccupazione per il fatto che le aspettate...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Automotive, l’attesa è tutta su Stellantis: il futuro di Atessa Notizie correlate Crisi dell’automotive, l’Irpinia in emergenza: sindacati all’attacco su Stellantis e GovernoSettemila posti persi, investimenti mancati e stabilimenti svuotati: la chiamata all’azione di CGIL e Fiom mentre il governo resta alla finestra... "Numerosi incidenti e rischio di infortuni durante il lavoro": scatta la protesta alla Stellantis di AtessaSciopero di due ore per ciascun turno indetto da Usb e Flmu Cub nello stabilimento Stellantis di Atessa per la giornata di mercoledì 18 febbraio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutte le automobili protagoniste del Fuorisalone Milano 2026; Automotive, la Regione chiede al Governo misure straordinarie come in pandemia; Automotive, confronto al Mimit sul settore in attesa del piano industriale Stellantis; Salone dell’auto di Pechino, i numeri, le anteprime e anche i modelli per l’Europa. Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemiaA Roma il tavolo nazionale convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo il caos geopolitico dovuto ai conflitti. Il vicepresidente e l’assessore al lavoro della Regione: ... msn.com Automotive: Magnacca, tavolo con ministro UrsoQuesta mattina il ministro delle Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito a Roma le Regioni italiane dell'automotive per fare il punto della situazione a distanza di alcuni mesi dall'ult ... regione.abruzzo.it Tanti marchi dell’automotive hanno scelto i distretti del Fuorisalone per creare concept futuristici. Il nostro tour (a quattro ruote) facebook M5S, la crisi dell'automotive gestita in Basilicata passivamente #ANSA x.com