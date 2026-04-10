Automotive crisi Stellantis | la Regione Lazio prepara un piano per i lavoratori

La Regione Lazio ha annunciato l’avvio di un piano dedicato ai lavoratori coinvolti nella crisi della Stellantis e delle aziende dell’indotto automotive. La notizia arriva in un momento di difficoltà per il settore, con l’attenzione rivolta alla tutela dell’occupazione e alle misure di sostegno. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del piano o sui tempi di attuazione.

Roma, 10 aprile 2026 – La Regione Lazio prova a muovere i primi passi sul fronte della crisi Stellantis e dell’indotto automotive. Dopo l’impegno assunto nel corso dell’incontro dell’8 aprile, si è svolta oggi la riunione convocata dall’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Alessandro Calvi, con le rappresentanze sindacali per affrontare la vertenza che coinvolge i lavoratori del settore. Al centro del confronto, la necessità di definire strumenti utili ad affrontare una situazione giudicata dalla Regione particolarmente delicata, anche alla luce dell’incertezza che ancora circonda il piano industriale che l’azienda presenterà il 21 maggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Crisi dell’automotive, l’Irpinia in emergenza: sindacati all’attacco su Stellantis e GovernoSettemila posti persi, investimenti mancati e stabilimenti svuotati: la chiamata all’azione di CGIL e Fiom mentre il governo resta alla finestra...

Crisi Stellantis a Cassino, prorogato lo stop produttivo al 10 aprile. Mercoledì 8 il vertice in Regione Lazio.La situazione nello stabilimento di Piedimonte San Germano si fa sempre più allarmante.

Temi più discussi: Regione Lazio, 'venerdì tavolo interregionale su crisi automotive'; Crisi Stellantis, la Regione blinda Cassino Plant: Non ci sarà lo smantellamento; Crisi di Stellantis Cassino: il Lazio fa fronte comune con altre Regioni per il piano indotto; Cassino maglia nera di Stellantis: la crisi dell'indotto sul tavolo della Regione Lazio.

Crisi Stellantis, la Regione blinda Cassino Plant: «Non ci sarà lo smantellamento»Il vertice di ieri in Regione Lazio ha segnato un punto importante nella gestione della crisi automotive, blindando ufficialmente il sito STELLANTIS di Cassino contro ogni ipotesi ... ilmessaggero.it

Ugl Metalmeccanici Frosinone – Crisi Stellantis, incontro in Regione: Serve azione immediata, fondamentali le leggi 46 e 60 e la ZLSIl Segretario Provinciale, Gerardo Minotti: Condividiamo pienamente il percorso avviato dalla Regione Lazio e continueremo a lavorare affinché le risorse messe in campo si traducano in garanzie occup ... tunews24.it

Questa mattina, presso la sala Aniene della Regione Lazio, si è svolta la presentazione dell Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio. Tra i membri anche il nostro vicepresidente Rocco Micale. Ringraziamo l’Assessore Massimiliano Masel - facebook.com facebook

Su “Il Sole 24 ore” dichiarazione di Enrico Coppotelli a margine dell’incontro con la Regione Lazio su #Stellantis e indotto. “Non accettiamo modifiche alla destinazione d'uso dello stabilimento ed esigiamo un futuro industriale chiaro e unito. Dobbiamo tenere x.com