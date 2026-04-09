Stella al Merito del Lavoro per il 2026 Mattarella conferisce l' onoreficenza anche a 11 salernitani

Nel 2026, in Campania sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro. Tra questi, 11 provengono dalla provincia di Salerno. Il Presidente della Repubblica ha conferito la Stella al Merito del Lavoro per quell'anno, riconoscendo l'impegno di questi lavoratori. La cerimonia di consegna si è svolta nelle scorse settimane, con una rappresentanza di destinatari provenienti da diverse zone della regione.

In Campania, nel 2026, sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro: tra questi, 11 sono della provincia di Salerno. Agli undici neo-insigniti, per la provincia di Salerno, dell’onorificenza da parte del Quirinale, vanno i complimenti del Console dei Maestri del Lavoro della Provincia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Mattarella conferisce 31 onorificenze al Merito: chi sono gli eroi dell’impegno civile Sono stati nominati dal Presidente della Repubblica 31 nuovi cavalieri al Merito della Repubblica italiana, esempi di impegno civile che con attività... Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a... Temi più discussi: Onorificenze CONI: candidature entro l’8 aprile; Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI alla Mens Sana Mesagne; Stella di Bronzo al Merito Sportivo per Maria Monisteri; Prestigioso riconoscimento per Maria Monisteri: consegnata la Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Stelle al merito del lavoro. A palazzo Re Enzo premiati i neo MaestriGiovedì 1° maggio, nella splendida cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro. Anche quest’anno le Stelle conferite a lavoratrici e ... ilrestodelcarlino.it Stella al Merito del Lavoro, premiata storica dipendente CosmogasNell’ultimo consiglio comunale di Meldola, il sindaco Roberto Cavallucci ha voluto rendere omaggio a Morena Minotti, cittadina meldolese insignita quest’anno della prestigiosa ‘Stella al Merito del ... ilrestodelcarlino.it Ieri mattina, al Comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè, su iniziativa del consigliere comunale Angelo Vaccarello, ha conferito un attestato di merito e una targa celebrativa al Cavaliere Franco Messina, Presidente regionale dell’Unione Nazionale - facebook.com facebook