Il direttore della Formula 1 ha parlato riguardo alle modifiche che potrebbero essere apportate alle regole della categoria, in risposta alle segnalazioni fatte dai piloti nelle ultime settimane. Ha spiegato che ci sono delle discussioni in corso tra gli organizzatori e le squadre, senza specificare quali cambiamenti potrebbero essere adottati. La questione riguarda principalmente le normative tecniche e le procedure di gara, attualmente al centro di confronti tra le parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha recentemente affrontato le preoccupazioni riguardanti i nuovi regolamenti della stagione 2026, specialmente in seguito a incidenti di sicurezza che hanno destato allerta nel mondo del motorsport. Uno degli eventi più discussi è stato l’incidente di Bearman a Suzuka, dove il pilota è stato colpito da dietro da Franco Colapinto. Questo episodio ha riacceso il dibattito sull’impatto che i nuovi regolamenti potrebbero avere sulla sicurezza dei piloti. Domenicali ha riconosciuto che esistono delle legittime preoccupazioni riguardo la sicurezza, ma ha anche sottolineato che l’implementazione di modifiche alle regole non è un processo semplice.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Stefano Domenicali commenta sulle possibili evoluzioni delle normative F1 dopo le lamentele dei piloti.

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