In attesa della ripresa del campionato di Formula 1, che ripartirà dopo una sosta di aprile non prevista, si fanno sempre più insistenti le discussioni sul nuovo regolamento tecnico. Il presidente della serie ha commentato l’avvio di stagione definendolo un momento straordinario per la categoria, mentre diverse novità sono al centro del dibattito tra team e appassionati. La situazione attuale prelude a cambiamenti che potrebbero incidere profondamente sul futuro delle gare.

Mentre siamo ancora nel bel mezzo della lunga sosta (non voluta) del mese di aprile per quanto riguarda il Mondiale 2026, molto bolle in pentola per quanto riguarda la Formula Uno. Momento ideale per ascoltare le parole del CEO della massima categoria del motorsport, Stefano Domenicali, tra presente, futuro, regolamenti e analisi su un movimento che sta vivendo una vera e propria “golden era”. “Lo stato del campionato, lo stato della Formula 1 è fantastico, è straordinario. Non siamo mai stati in una posizione così incredibile. E il motivo per cui lo dico è che, se non fossimo in questa posizione oggi, la situazione attuale che dobbiamo affrontare sarebbe vista in modo totalmente diverso, con dei grandi punti interrogativi, con dei grandi dubbi che invece oggi non ci sono sul tavolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Domenicali sull’avvio di stagione: “Momento straordinario per la F1. Sul nuovo regolamento tecnico…”

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