La guida Steakhouse d’Italia 2026 ha premiato tre locali dell’Emilia-Romagna con il massimo punteggio. La selezione si basa su una valutazione tra le più elevate nel settore della carne e della cucina steakhouse. La regione si distingue tra le altre per la qualità e la cura riservata ai clienti. Il riconoscimento si inserisce nel quadro delle guide che ogni anno valutano le migliori steakhouse del Paese.

? Cosa sapere La guida Steakhouse d'Italia 2026 premia tre locali emiliano-romagnoli con il massimo punteggio.. Il Lazio guida la classifica nazionale con 62 insegne specializzate nella cottura a brace.. Diciannove realtà gastronomiche tra le eccellenze della cucina alla brace figurano nella nuova guida Steakhouse d’Italia 2026, pubblicata a Bologna il 28 aprile, che vede l’Emilia-Romagna posizionarsi a metà classifica nazionale con tre locali premiati dalle fiamme di prestigio. Il della ristorazione specializzata nella cottura a fuoco vivo vive una fase di profonda trasformazione, come evidenziato dal network Braciami Ancora che ha dato il via alla distribuzione della versione cartacea del volume.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Steakhouse d’Italia 2026: l’Emilia-Romagna brilla tra le fiamme

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