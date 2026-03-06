Accordo LNP-Emilia Romagna | tutte le novità sulla Coppa Italia 2026

LNP e Emilia Romagna hanno firmato un accordo che riguarda la Coppa Italia 2026 Old Wild West. La competizione si svolgerà a Rimini, dove nei tre giorni di evento si terranno partite di basket di alto livello al Palasport Flam. L’evento coinvolge diverse squadre e si svolgerà nel rispetto delle date stabilite. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente e le sedi sono state confermate.

La Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West si prepara a catturare l'attenzione del pubblico di Rimini, con tre giorni di basket di alto livello al Palasport Flaminio nei giorni di 13, 14 e 15 marzo. L'evento rappresenta un'occasione strategica per la città e per la regione, offrendo una cornice sportiva di rilievo e una gestione organizzativa orientata all'accoglienza e alla qualità dell'offerta territoriale. La manifestazione concentra nell'arco di un fine settimana le fasi decisive del torneo, ospitate nel palazzetto di Rimini che da tempo è luogo di grande partecipazione e spettacolo. L'iniziativa rientra in una partnership triennale tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la Regione Emilia-Romagna, basata su una visione comune che assegna allo sport un ruolo chiave per il benessere collettivo, l'inclusione e la coesione sociale.