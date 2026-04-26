Steakhouse Via di Guinceri si conferma tra le migliori bracerie d' Italia | i premiati in Toscana

Una steakhouse di Vicarello, in Toscana, si trova tra le migliori d'Italia secondo la classifica stilata dal sito Braciami Ancora. Il locale ha ricevuto le tre fiamme, il massimo punteggio, come già accaduto nel 2025. La valutazione tiene conto di vari parametri e conferma la posizione di rilievo dell'esercizio nella scena gastronomica nazionale. La classifica comprende le prime 50 steakhouse del paese.

Via di Guinceri si conferma ai vertici delle migliori bracerie d'Italia. Il locale di Vicarello, nella classifica delle top 50 steakhouse nazionali stilata dal noto sito Braciami Ancora, ottiene, così come avvenuto nel 2025, le tre fiamme, il punteggio massimo. Tre fiamme anche per I Due Cippi di.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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