Conocal come il Parco Verde di Caivano | servono interventi concreti

Il giorno dopo l’omicidio di Ylenia Musella, il quartiere Conocal di Ponticelli si presenta come un luogo teso e difficile. La ventiduenne è stata uccisa dal fratello, Giuseppe, con una coltellata alla schiena durante una lite familiare. Ora, il quartiere chiede interventi concreti per fermare questa spirale di violenza e riportare un po’ di calma tra le case e le strade di sempre.

Il giorno dopo l'omicidio di Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa dal fratello Giuseppe con una coltellata alla schiena, il rione Conocal di Ponticelli è un quartiere fantasma. A frenare le persone non è soltanto per la pioggia. A trattenere molti in casa è la paura, quella che accompagna tanti residenti da sempre. Al primo piano della palazzina dove Ylenia e Giuseppe vivevano fuori alla porta ci sono ancora le buste con i rifiuti da gettare e, lungo tutto il percorso, le macchie di sangue della ragazza che la pioggia man mano fa scomparire. L'appartamento non è stato sottoposto a sequestro ma davanti al portone due poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della questura di Napoli controllano gli accessi.

