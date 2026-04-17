Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero | parere negativo della Regione Toscana iter sospeso

Il 14 aprile, la Regione Toscana ha espresso un parere negativo sulla Valutazione di incidenza ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, un'area di 16 ettari. La decisione ha causato la sospensione dell'iter autorizzativo, secondo quanto comunicato dal Comune di San Giuliano Terme. La Provincia aveva già mostrato opposizione al progetto, che ora si trova in una fase di stallo.