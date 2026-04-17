Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero | parere negativo della Regione Toscana iter sospeso

Da pisatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 aprile, la Regione Toscana ha espresso un parere negativo sulla Valutazione di incidenza ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, un'area di 16 ettari. La decisione ha causato la sospensione dell'iter autorizzativo, secondo quanto comunicato dal Comune di San Giuliano Terme. La Provincia aveva già mostrato opposizione al progetto, che ora si trova in una fase di stallo.

Il Comune di San Giuliano Terme rende noto che martedì scorso 14 aprile la Regione Toscana ha "espresso parere negativo sulla Valutazione d'incidenza ambientale" del progetto dell'impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, opera da 16 ettari che l'amministrazione aveva già avversato con un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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