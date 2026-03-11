La Regione ha respinto il progetto della nuova stazione merci di Osimo, proposto da Rete Ferroviaria Italiana spa, nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr per la linea Orte-Falconara. Rfi sta attualmente cercando un’altra soluzione, mentre il progetto originario prevede un potenziamento della direttrice ferroviaria. La questione riguarda esclusivamente l’approvazione regionale e le modalità di realizzazione dell’opera.

Tra gli interventi finanziati dal Pnrr è previsto, nell’ambito del potenziamento e sviluppo della direttrice Orte-Falconara, il progetto della nuova stazione merci di Osimo che ha come soggetto proponente Rete Ferroviaria italiana spa. Come luogo è stato proposta l’area di San Rocchetto a Castelfidardo confinante con Osimo Stazione, sollevando un’ondata di proteste di politici, residenti e associazioni. Il silenzio è assordante da mesi attorno all’opera tanto che ieri la questione è riapprodata in Consiglio regionale tramite interrogazione dei consiglieri Pd Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri. L’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha risposto: "Gli uffici regionali hanno sottolineato alcune criticità del sito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova stazione merci, no della Regione: "Rfi sta cercando un’altra soluzione"

Stazione merci a San Rocchetto, anche la Regione adesso è contraria: «Rilevate criticità»L'assessore alle Infrastruttura Francesco Baldelli ha chiesto a Rfi di individuare un'altra sede.

