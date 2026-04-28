stazione centrale | graffito con omino impiccato contro l' attivista della lega eterno

Nella zona della Stazione Centrale di Milano, è apparso un graffito dal contenuto intimidatorio rivolto a Ferenc Venturelli, noto attivista della Lega spesso indicato sui social con l’appellativo di "Eterno". L'opera muraria raffigura una figura stilizzata impiccata a testa in giù, accompagnata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

eterno, della lega: “il poliziotto di rogoredo deve pagare di più. ma io sto con la polizia”È un intervento diretto e senza giri di parole quello di Ferenc Venturelli, conosciuto come Eterno, attivista della Lega di Matteo Salvini, che...

Centrale A2A, i lavoratori proclamano lo sciopero: mobilitazione contro la chiusura della centraleL’assemblea dei lavoratori della Centrale elettrica A2A, che si è svolta ieri pomeriggio, convocata dalla Fiom-Cgil con le categorie Filcams e...