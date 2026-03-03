eterno della lega | il poliziotto di rogoredo deve pagare di più ma io sto con la polizia

Eterno, attivista della Lega di Matteo Salvini, ha commentato la vicenda del poliziotto di Rogoredo, affermando che dovrebbe pagare di più. Nel suo intervento, ha dichiarato di essere dalla parte della polizia, senza usare toni ambigui. Le sue parole si sono concentrate sulla richiesta di maggiori responsabilità per il poliziotto coinvolto nel caso, senza approfondire altre motivazioni o implicazioni.

È un intervento diretto e senza giri di parole quello di Ferenc Venturelli, conosciuto come Eterno, attivista della Lega di Matteo Salvini, che interviene sul caso del poliziotto di Rogoredo finito al centro delle polemiche. “Per quanto ha fatto il poliziotto di Rogoredo deve pagare maggiormente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sicurezza e sostegno alle divise: la Lega scende in piazza con la raccolta firme "Io sto con il poliziotto"Focus sul nuovo decreto e solidarietà agli agenti dopo i fatti di Milano e Torino: "Vicinanza concreta a chi ci difende ogni giorno" afferma il...

Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente un 25enne cinese. Salvini: "Io sto con il poliziotto"Il giovane ha sottratto la pistola ad una guardia giurata dopo averla aggredita e ha esploso dei colpi contro la volante che cercava di fermarlo...

