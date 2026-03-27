Un 13enne ha tentato di uccidere la sua insegnante di francese a scuola, armato di una lama seghettata e di uno scacciacani nascosti nello zaino. Durante l’azione, il ragazzo ha minacciato di rivelare segreti o di tagliarsi se non avesse ottenuto ciò che voleva. Nuovi dettagli emergono sulla sua personalità e sulla sua vita, mentre le autorità continuano le indagini sul caso.

Emergono nuovi e inquietanti particolari sulla vita e specialmente la personalità del 13enne che ha tentato di togliere la vita alla sua insegnante di francese arrivando a scuola armato di lama seghettata e scacciacani dentro lo zaino. Questa volta, però, le minacce le ha rivolte a una sua coetanea con la quale è entrato in contatto su Telegram. La denuncia della giovane. In questo caso, come racconta il Corriere, la sua preda l’ha adescata sulla popolare app di messaggistica istantanea. Dopo alcuni messaggi scambiati ecco l’assurda richiesta: “ Se non ti tagli svelo i tuoi segreti a tua madre ”, avrebbe detto il ragazzo secondo i racconti della giovane impaurita da quel che stava leggendo e che ha deciso di raccontare tutto alla sua famiglia prima di bloccare definitivamente lo studente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Tagliati o racconto i tuoi segreti”: il ricatto choc del 13enne che ha accoltellato la prof

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