Lo scorso sabato sera, un attentato ha provocato scene intense e violente, richiamando immagini di film d’azione. La situazione nel paese appare difficile, con episodi di conflitto che si susseguono e influenzano la vita quotidiana della popolazione. La tensione si percepisce tra le strade e nelle comunità, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza. La cronaca di questi eventi si inserisce in un quadro di instabilità crescente.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. L’attentato di sabato sera ha prodotto scene da cinema. Ad alcuni ha riportato alla mente Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen in cui Clint Eastwood bracca John Malkovich, l’aspirante assassino presidenziale in un grande albergo. Non è solo che Cole Tomas Allen ha apparentemente tentato di imitarlo. È anche l’annessa trama della preparazione, il viaggio cross-country in treno, il suspense del check-in all’hotel con un esercito di security che controlla il perimetro ma trascura gli ospiti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Stati uniti, le iniezioni di conflitto in un paese stremato

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