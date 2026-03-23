Il viceministro degli Esteri di Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha annunciato che il Paese si sta preparando a un’eventuale aggressione militare da parte degli Stati Uniti. Lo ha rivelato in un’intervista a NBC News e trasmessa recentemente. Oltre le affermazioni di Trump in merito, il viceministro ritiene sia «ingenuo» non agire preventivamente, soprattutto dopo quanto accaduto in Venezuela e in Iran. Per gli Stati Uniti sarebbe un onore «prendere» Cuba. Il viceministro cubano, durante la sua apparizione al programma Meet the Press, ha dichiarato che le forze armate «sono sempre preparate» e che, soprattutto ora, si stanno preparando a un’eventuale attacco da parte degli USA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cuba, il Paese si prepara a un possibile attacco degli Stati Uniti

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