Kalkan Pkk contrario al conflitto in corso tra Iran Stati Uniti e Israele | I curdi non saranno soldati di nessuno

Duran Kalkan, figura di rilievo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), ha espresso la posizione del gruppo riguardo al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. In un intervento pubblico, ha dichiarato che i curdi non vogliono essere coinvolti come soldati in questa situazione. La sua presa di posizione si rivolge alla questione militare e alle alleanze internazionali, senza ulteriori commenti o analisi.

Duran Kalkan, figura di spicco del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK, fondato da Abdullah Ocalan ) che ha dichiarato il proprio scioglimento lo scorso anno nel contesto del processo definito dalle autorità turche “Turchia senza terrore” – dunque non processo di pace come è stato definito in modo superficiale – in corso in Turchia, si è dichiarato contrario al conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Kalkan sostiene che questa contesa sia in atto da decenni senza apportare alcun beneficio ai popoli del Medio Oriente. In un’intervista andata in onda su Medya Haber TV, Kalkan ha affermato che il conflitto in corso dovrebbe essere considerato parte di una lotta più ampia e prolungata che risale alla Guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kalkan (Pkk) contrario al conflitto in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele: “I curdi non saranno soldati di nessuno” Articoli correlati La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l’IranDopo l'attacco Usa-Israele l'Iran sta combattendo contro la frammentazione dello stato. Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...