Stasera in tv martedì 28 aprile | Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Da 2anews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 28 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 28 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter's War) è un film del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Il film è un prequelspin-offsequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Il film è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.🔗 Leggi su 2anews.it

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