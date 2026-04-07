Stasera in tv la programmazione di martedì 7 aprile

Da ilsipontino.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile, la tv propone diversi programmi. Su RAI1 alle 21.30 va in onda una puntata della serie con il commissario Montalbano. Su RAI2 alle 21.20 è prevista la trasmissione intitolata Belve. Su RAI3 alle 21.00 viene trasmesso un altro programma, ma il titolo non è completo. La programmazione include anche altri canali e orari, ma sono meno dettagliati.

RAI1 21.30 Il commissario Montalbano RAI2 21.20 Belve RAI3 21.20 FarWest RETE4 21.33 E’ sempre Cartabianca CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.13 Le Iene presentano Inside TV8 21.55 Italia’s Got Talent NOVE 21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori 20 21.07 Mission Impossible. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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