Stasera in tv la programmazione di martedì 14 aprile
Questa sera, martedì 14 aprile, in televisione vengono trasmessi diversi programmi. Su Rai1 alle 21:30 è in onda una puntata di
RAI1 21.30 Il Commissario Montalbano RAI2 21.20 Belve RAI3 21.20 FarWest RETE4 21.33 E’ sempre Cartabianca CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.15 Le Iene presentano: la Cura TV8 21.40 Italia’s Got Talent NOVE 21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori 20 21.15 L’assedio. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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