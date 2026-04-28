Il leader del partito laburista britannico si trova in difficoltà a causa di uno scandalo legato a un ex membro di spicco. Un voto previsto oggi alla commissione per i privilegi della Camera dei Comuni potrebbe portarlo davanti a questa istituzione. Nella serata di lunedì, il primo ministro ha invitato i deputati a rimanere uniti, definendo l’evento come una questione strettamente politica. La situazione si è fatta particolarmente tesa nei giorni scorsi.

“Domani è pura politica e dobbiamo restare uniti contro tutto questo”. Con queste parole il premier laburista britannico Keir Starmer ha chiesto lunedì sera ai deputati di sinistra di salvarlo dal voto che oggi, martedì, può spingerlo davanti alla commissione per i privilegi della Camera dei Comuni. A Westminster non si discute più del programma del governo, ma della sua sopravvivenza. Il caso è quello della nomina di Lord Peter Mandelson ad ambasciatore britannico negli Stati Uniti, poi travolta dalle ombre sui controlli di sicurezza, dai legami con Jeffrey Epstein e dalle accuse di pressioni esercitate da Downing Street sul Foreign Office....🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Starmer in caduta libera: lo scandalo Mandelson-Epstein lo trascina nel caos. Ecco cosa sta succedendo in Gb

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