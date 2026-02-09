lo scandalo epstein mandelson investe starmer salta il suo braccio destro

Lo scandalo Epstein-Mandelson investe anche il mondo della politica britannica. A pochi giorni dall’inizio delle indagini, il braccio destro di Starmer si dimette ufficialmente, lasciando il partito senza una figura chiave. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e apre nuove ombre sulla gestione interna. La Commissione anti-corruzione ha già avviato verifiche approfondite, mentre i membri dell’opposizione chiedono trasparenza e chiarimenti. La vicenda rischia di travolgere anche il leader Labour, che si trova ora a dover gestire una crisi imprev

Lo tsunami transatlantico scatenato dallo scandalo legato al nome di Jeffrey Epstein si abbatte nel cuore di Downing Street. A essere travolto (per ora) è Morgan McSweeney, 48 anni, braccio destro e stratega del premier laburista britannico Keir Starmer, che da oggi perde così il suo ultimo scudo e resta solo: bersaglio ormai anche di una rivolta interna rispetto ai cui esiti in discussione non pare esserci più il 'se', ma il 'quando'. Il controverso quanto potente McSweeney, già guru della campagna elettorale di Starmer nel 2024 e spregiudicato tessitore di trame di potere dietro le quinte, si è dimesso dall'incarico di capo dello staff del primo ministro dopo aver fatto a lungo da parafulmine a sir Keir.

Keir Starmer si scusa pubblicamente per aver creduto alle bugie di Mandelson nel caso Epstein.

La notizia rimbalza da Londra, dove Morgan McSweeny si è dimesso dal ruolo di capo gabinetto di Keir Starmer.

