Keir Starmer si trova sempre più isolato nel Regno Unito. Dopo lo scandalo legato a Epstein e Mandelson, il leader laburista rischia di lasciare la guida del partito. La crisi politica nel Paese si fa sentire, e la sua posizione si fa sempre più fragile. Ora si parla di dimissioni imminenti, mentre i problemi interni continuano a crescere.

È già stato definito il peggior scandalo mai esistito nella politica britannica contemporanea. Non per la sua durata, ma per la profondità delle sue implicazioni. E al centro non c’è più soltanto un nome ingombrante del passato laburista, bensì il primo ministro in carica. Keir Starmer oggi è il bersaglio diretto di una crisi che ne mette in discussione la sua sopravvivenza politica. Il premier senza schermo. Con la rimozione del suo capo dello staff, Starmer ha perso lo scudo e il parafulmine. Morgan McSweeney, fino a ieri l’uomo che filtrava, proteggeva e indirizzava, è stato sacrificato per tentare di rallentare l’emorragia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gb, Starmer è solo e a un passo dalle dimissioni: dallo scandalo Epstein-Mandelson al collasso politico…

Approfondimenti su Epstein Mandelson

Peter Mandelson si dimette dal Labour.

Lo scandalo Epstein-Mandelson investe anche il mondo della politica britannica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Epstein Mandelson

Argomenti discussi: Starmer ammette di aver sbagliato con Mandelson e ora il suo trono vacilla; Repressione in Iran, Gb sanziona un ministro e altri 9 dignitari; Dombrovskis alla Bbc, 'Ue aperta a discutere di unione doganale con Gb'; Keir Starmer in Giappone | incontro a Tokyo con la premier Sanae Takaichi.

GB: Starmer fa mea culpa su Mandelson, ma ora vacillaVacilla come non mai la poltrona del premier britannico Keir Starmer a poco più di un anno dalla vittoria elettorale che aveva riportato il Labour al potere dopo una lunga attesa. Il primo ministro, ... laregione.ch

Londra, il premier Starmer in bilico: rischio dimissioni per la nomina di MandelsonLa colpa di Starmer è stata nominare Peter Mandelson ambasciatore a Washington. Mandelson si è dimesso dalla Camera dei Lord e dal Partito Laburista a causa dei suoi rapporti con il defunto finanziere ... ilsole24ore.com

Starmer è solo, via il suo braccio destro dopo il caso Mandelson-Epstein: voci di dimissioni del premier x.com

Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore facebook