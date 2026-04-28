Recentemente, le differenze tra il leader del principale partito dell’opposizione e il sovrano britannico sono emerse attraverso dichiarazioni pubbliche e atteggiamenti. Il leader ha espresso opinioni divergenti rispetto alla monarchia e alle relazioni con gli Stati Uniti. Nel frattempo, il sovrano ha mantenuto un atteggiamento di rispetto verso le istituzioni e le tradizioni del paese. La distinzione tra le posizioni di entrambi si riflette in vari discorsi e dichiarazioni ufficiali.

God Save the King. Sono le prime parole dell’inno nazionale del Regno Unito. Salvare e proteggere il sovrano significa difendere la patria, l’identità nazionale, la tradizione. E di fronte alla maestosità di ciò che ha rappresentato la storia inglese, non solo per quel popolo ma per la nostra stessa civiltà liberale, la politica spicciola, nella sua prosaica quotidianità, nella sua effimera esistenza, perde quasi peso e valore. Una immagine plastica di questa dialettica fra ciò che persiste, sussiste e dà continuità e ciò che muta seguendo i capricci degli accadimenti del mondo è data in queste ore dal viaggio di Re Carlo III, sovrano inquieto e consapevole del suo ruolo e delle sue responsabiltà, in America.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Starmer e Re Carlo, visioni opposte sugli Usa

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