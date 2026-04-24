In vista del viaggio negli Stati Uniti del Re, previsto per lunedì, l’ex presidente ha rivolto critiche contro il duca di Sussex e il leader del Partito laburista. La strategia americana mira a mantenere aperto un canale diplomatico con la Corona, evitando di compromettere i rapporti bilaterali. Nel frattempo, il viaggio reale si svolgerà senza coinvolgimenti diretti di queste figure, con il Re che sarà risparmiato da eventuali tensioni pubbliche legate alle dichiarazioni di Trump.

? Cosa sapere Trump attacca Harry e Starmer prima del viaggio di Re Carlo negli Stati Uniti lunedì.. La strategia statunitense preserva il canale diplomatico con la Corona per i rapporti bilaterali.. Donald Trump ha sferrato un attacco diretto contro Harry, Meghan e Starmer, mantenendo però una linea di rispetto verso Re Carlo in vista del viaggio del sovrano negli Stati Uniti previsto per questo lunedì. Il clima tra Washington e Londra si è ulteriormente incrinato dopo la recente visita del principe a Kiev. Il leader americano ha infatti criticato duramente il Regno Unito, suggerendo che non abbia fornito l’apporto necessario durante il conflitto in Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump contro Harry e Starmer: salvo Re Carlo per il viaggio USA

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