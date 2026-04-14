Stangata sigarette nuovi aumenti improvvisi | tutti i prezzi aggiornati

Nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette sono stati annunciati a causa di un'ulteriore manovra fiscale sulle accise. Questa decisione ha provocato un incremento immediato e consistente sui costi delle confezioni di tabacco, influendo sul mercato e sui consumatori italiani. I prezzi aggiornati riguardano diverse marche e tipologie di prodotti, con effetti diretti sulla spesa delle famiglie e sulla distribuzione nel settore.

L’ennesima manovra fiscale sulle accise ha portato a un nuovo, pesante rincaro per il settore dei tabacchi in Italia. A partire dal 13 aprile 2026, i consumatori hanno dovuto fare i conti con un aggiornamento dei listini che non risparmia quasi nessuna categoria di prodotto. La notizia, riportata inizialmente dalle testate economiche e confermata dai dati ufficiali, delinea uno scenario di pressione fiscale crescente che mira sia a rimpinguare le casse dello Stato sia a disincentivare il consumo di tabacco per ragioni di salute pubblica. Si tratta di una variazione che si inserisce in un calendario di adeguamenti già previsti dalle ultime leggi di bilancio, ma che quest’anno sembra colpire con una forza particolare il portafoglio dei cittadini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stangata sigarette, nuovi aumenti improvvisi: tutti i prezzi aggiornati Sigarette: aumenti a partire dal 2026! Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 febbraio: la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessateDa oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore la seconda tranche di aumenti per sigarette, sigari e trinciato. Sigarette e tabacco, nuova stangata in arrivo: tutti gli aumenti previstiNuova stangata in arrivo per chi fuma: i prezzi delle sigarette e di diversi prodotti da fumo continuano a salire per effetto dell’ultimo intervento...