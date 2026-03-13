L’aumento dei prezzi continua a preoccupare consumatori e famiglie, con aumenti significativi nei costi di spesa, benzina e bollette. Al momento, le materie prime mantengono i loro prezzi, ma si teme che, se la situazione persiste, i rincari possano presto influire sui prezzi finali al pubblico. La situazione resta sotto osservazione, senza che siano ancora stati annunciati interventi ufficiali.

Continua a crescere la preoccupazione per l’aumento dei prezzi. Per il momento i rincari non si sono ancora riflessi sulle materie prime, ma c’è il timore che, se la situazione dovesse protrarsi, i rincari possano presto arrivare anche ai prezzi al pubblico. "Se la situazione non cambierà – chiarisce Mario Bugani, titolare della pizzeria Altaglio – è probabile che qualche rincaro arrivi anche per noi nel giro di poco tempo. Se gli aumenti saranno contenuti cercheremo di assorbirli noi commercianti. Se invece dovessero essere più pesanti, saremo costretti a fare delle valutazioni sui prezzi". Visto l’aumento dei costi della benzina, l’aspettativa è che i prezzi continuino ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impennata dei prezzi: "Spesa, benzina e bollette, gli aumenti pesano molto"

Articoli correlati

Leggi anche: Impennata dei prezzi della benzina dopo l’attacco all’Iran. Assoutenti: “Aumenti anomali per velocità ed entità”

Impennata dei prezzi di benzina e diesel, Da quanto non era così alto il gasolioArrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell'impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l'attacco di Stati Uniti e...

Aumento Prezzi Benzina e Diesel

Contenuti utili per approfondire L'impennata dei prezzi Spesa benzina e...

Temi più discussi: Inflazione: Adoc, tempesta perfetta sui consumatori. Il carrello della spesa torna a correre e l'escalation in Medio Oriente minaccia nuovi rincari a catena; Guerra, effetto domino nelle Marche: impennata dei prezzi per luce, gas e benzina dalla mattina alla sera; La guerra infiamma i prezzi: stangata sulla benzina. Rischio impennata del 25% per il gas; Inflazione: i prezzi ripartono e il rischio aumenta con l’impennata dell’energia.

Il paradosso: perché l'impennata dei prezzi della benzina potrebbe essere un bene per il mercato motoLa guerra Usa-Iran fa impennare i prezzi di benzina e gasolio. Ma moto e scooter, con consumi ridotti e costi inferiori rispetto all'auto, potrebbero essere la risposta migliore per garantire la mobil ... dueruote.it

La guerra in Iran fa aumentare i costi dell’agricoltura, spesa alimentare a rischio rincariIl prezzo dei fertilizzanti aumenta dopo la crisi nel Golfo: agricoltori e filiera alimentare temono un effetto domino su raccolti e prezzi ... quifinanza.it

Carissimi amici e amiche a febbraio del 2025 la spesa per il progetto era di 795.000 euro. Dopo 1 anno tra bandi, offerte e raccolte varie, mancano solo 10.000 euro. Non so se chiamarlo Miracolo ma tutto ciò è avvenuto grazie a voi. Ricordatelo sempre. Con x.com

SPESE FUNEBRI: help, non ricordo se si deve comunicare anche una spesa sostenuta da cliente con partita Iva. Nel mio caso si tratta di una casa di suore, quindi ha sia codice fiscale che p. Iva. Nel caso quale bisogna inserire Grazie - facebook.com facebook