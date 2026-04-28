Sri Lanka monaci buddisti arrestati in aeroporto | trasportavano 112 kg di cannabis

A Colombo, nello Sri Lanka, 22 monaci buddisti sono stati arrestati all’aeroporto internazionale dopo che le autorità doganali hanno trovato 112 chilogrammi di cannabis nascosti tra i loro bagagli. Le indagini sono scattate quando gli agenti hanno individuato una grossa quantità di sostanza stupefacente durante i controlli di routine. I monaci sono stati portati in custodia e sono in atto ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Le autorità doganali dello Sri Lanka, dopo aver individuato quantità significative di droga, hanno provveduto ad arrestare 22 monaci buddisti all’aeroporto internazionale di Colombo. È stato l’Ufficio Narcotici della Polizia (PNB), a seguito di un importante blitz antidroga, a scovare 112 chilogrammi di stupefacenti, tra cui cannabis e hashish, nascosti i finti scomparti all’interno della valigia. Monaci arrestati per possesso di cannabis. L’operazione dei monaci provenienti dalla Thailandia è apparsa tutt’altro che improvvisata. Le indagini, infatti, hanno rivelato che l’operazione è stata condotta da tre monaci. I 19 religiosi, invece, pare siano stati reclutati tramite Facebook.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sri Lanka, monaci buddisti arrestati in aeroporto: trasportavano 112 kg di cannabis Notizie correlate Monaci buddisti in manette: beccati in aeroporto con 110 kg di super cannabisVentidue monaci cingalesi sono stati arrestati oggi all'aeroporto internazionale vicino a Colombo al loro rientro dalla Thailandia, in possesso di... Leggi anche: Monaci buddisti a Washington: conclusione di una marcia pacifica per la pace e il dialogo interculturale negli USA. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sri Lanka, i monaci buddisti iniziano una marcia per la pace; Monaci buddisti arrestati con 112 chilogrammi di cannabis in Sri Lanka; Il cane Aloka guida la marcia della pace: con i monaci buddisti nello Sri Lanka; Sri Lanka, finti monaci arrestati in aeroporto: 110 kg di droga nascosti nei bagagli. Sri Lanka, monaci buddisti arrestati in aeroporto: trasportavano 112 kg di cannabisLe autorità doganali dello Sri Lanka, dopo aver individuato quantità significative di droga, hanno ... msn.com Sri Lanka, finti monaci arrestati in aeroporto: 110 chili di droga nascosti nei bagagli VIDEOUn’operazione antidroga shock ha scosso lo Sri Lanka: 22 persone travestite da monaci buddisti sono state arrestate all’aeroporto con l’accusa di traffico internazionale ... ilgazzettino.it SRI LANKA agosto 2025,da galle a ella,kandy,dambulla,sigiriya,triconmalee,pollonnaruwa..un viaggio tra odori,colori, sapori,sorrisi che restano nella memoria e soprattutto nel cuore! facebook