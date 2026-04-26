Monaci buddisti in manette | beccati in aeroporto con 110 kg di super cannabis

Ventidue monaci buddisti cingalesi sono stati arrestati oggi all'aeroporto internazionale vicino a Colombo al loro ritorno dalla Thailandia. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso di 110 chilogrammi di cannabis, una varietà considerata molto potente. L'arresto è avvenuto mentre i monaci cercavano di imbarcarsi su un volo diretto verso la capitale. La polizia ha sequestrato la sostanza e ha portato i monaci in custodia.

Ventidue monaci cingalesi sono stati arrestati oggi all'aeroporto internazionale vicino a Colombo al loro rientro dalla Thailandia, in possesso di 110 chilogrammi di una potente varietà di cannabis. Lo hanno riferito fonti della dogana cingalese. Il gruppo, di ritorno in Sri Lanka dopo una vacanza di quattro giorni nella capitale thailandese, aveva nascosto la Kush, una varietà di cannabis molto potente, nei propri bagagli, ha dichiarato un portavoce della dogana cingalese. "Ogni monaco trasportava circa cinque chilogrammi di stupefacenti nascosti in falsi scomparti nei bagagli", ha affermato il portavoce, aggiungendo che i monaci sono stati consegnati alla polizia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Monaci buddisti in manette: beccati in aeroporto con 110 kg di super cannabis Notizie correlate Leggi anche: Monaci buddisti a Washington: conclusione di una marcia pacifica per la pace e il dialogo interculturale negli USA. Leggi anche: La 'Marcia per la pace' dei monaci buddisti arriva a Washington Contenuti utili per approfondire Monaci buddisti in manette: beccati in aeroporto con 110 kg di super cannabisVentidue monaci cingalesi sono stati arrestati oggi all'aeroporto internazionale vicino a Colombo al loro rientro dalla Thailandia, in possesso di 110 chilogrammi di una potente varietà di cannabis. L ... msn.com Giappone, monaci in affitto contro la fuga dai templi buddistiFunabashi, Giappone (askanews) – Un monaco in affitto. Kaichi Watanabe sembra un monaco buddista giapponese come tutti gli altri. Ma non è stato mandato da un tempio. I suoi servigi vengono richiesti ... affaritaliani.it