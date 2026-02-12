Monaci buddisti a Washington | conclusione di una marcia pacifica per la pace e il dialogo interculturale negli USA

Questa mattina a Washington si sono conclusi i diciannove monaci buddisti che avevano percorso l’America in marcia per promuovere la pace e il dialogo tra le culture. Partiti settimane fa, i monaci hanno camminato per migliaia di chilometri, incontrando persone e condividendo messaggi di tolleranza. La loro marcia si è fermata davanti ai principali monumenti della capitale, attirando l’attenzione di molti cittadini e visitatori. Ora, i monaci sono tornati nel loro monastero, lasciando dietro di sé un messaggio semplice ma forte

Un Cammino di Pace a Washington: Diciannove Monaci Buddisti Concludono un Viaggio Interiore Attraverso l'America. Washington D.C. ha assistito oggi, 12 febbraio 2026, all'arrivo di diciannove monaci buddisti al termine di una marcia pacifica attraverso gli Stati Uniti. L'iniziativa, che ha richiamato l'attenzione dei media internazionali, rappresenta un potente messaggio di speranza e armonia in un periodo di crescente polarizzazione politica e tensioni sociali. Un Percorso Simbolico Attraverso gli Stati Uniti. La marcia dei monaci, la cui durata e percorso preciso non sono stati completamente dettagliati, ha attraversato diversi stati americani prima di culminare nella capitale.

