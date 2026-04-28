I Carabinieri Forestali di Deiva Marina hanno scoperto un vigneto abusivo a Bonassola, dove sono state sradicate piante secolari. L’intervento si è svolto nel quadro di controlli sul territorio, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e contrastare le attività illegali. La zona interessata si trova sulla costa ligure, dove la presenza di piante antiche caratterizza il paesaggio e la biodiversità locale.

Bonassola, 28 aprile 2026 – Il fragile equilibrio del territorio ligure è tornato al centro dell'attenzione dopo un'operazione di controllo condotta dai Carabinieri Forestali del nucleo di Deiva Marina. L'intervento, svolto in stretta sinergia con il personale del Comune di Bonassola, ha portato alla luce una serie di pesanti illeciti ambientali commessi all'interno di un uliveto abbandonato. In quest'area, estesa per circa duemila metri quadri, era stata avviata la trasformazione radicale del suolo per far posto a un nuovo vigneto, nonostante la presenza di rigidi vincoli paesaggistici e idrogeologici. L'attività di cantiere ha comportato lo sradicamento brutale di sei ulivi e venticinque esemplari di leccio, essenze fondamentali per la stabilità dei versanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sradica piante secolari per creare un vigneto abusivo a Bonassola

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