Da parcheggio abusivo a giardino per la biodiversità | il progetto per creare un Birdgarden

A Seregno, un'area prima usata come parcheggio abusivo si trasforma in un giardino dedicato alla biodiversità. Dopo anni di abbandono, il Comune ha deciso di riqualificare lo spazio, creando un Birdgarden che invita gli uccelli e le persone a vivere in armonia. È un intervento che cambia volto a un luogo dimenticato, puntando sulla natura e sulla tutela degli animali.

A Seregno è un’area verde, ma per anni è stata impropriamente usata come parcheggio. Aveva solo bisogno di essere valorizzata. Ed è proprio in questa direzione che vanno i lavori di riqualificazione: trasformare quello spazio compreso tra via Boiardo e via Ripamonti in un giardino per gli uccelli.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Seregno Parcheggio L'Università porta in piazza la biodiversità: inaugurato il giardino temporaneo davanti al Politeama L’Università ha inaugurato un giardino temporaneo davanti al Politeama, portando in piazza una varietà di piante tipiche del Mediterraneo. “Increase”, progetto di Citizen Science: un seme per aiutare la biodiversità Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Seregno Parcheggio Argomenti discussi: Napoli, parcheggio abusivo davanti antica villa di Barra: spazio pubblico sottratto a collettività; Sulle piste ciclabili a Viterbo parcheggio abusivo diffuso; Attenzione a parcheggiare davanti casa: da ora non puoi più | La multa è salatissima; Maxi multa e daspo urbano per due parcheggiatori abusivi. Da parcheggio abusivo a giardino per la biodiversità: il progetto per creare un BirdgardenL’intervento nasce infatti con l’obiettivo di restituire suolo alla natura, proprio all’interno di una delle province più cementificate del Paese, trasformando l’area in un Birdgarden: un piccolo ... monzatoday.it Napoli, parcheggio abusivo davanti antica villa di Barra: spazio pubblico sottratto a collettivitàVia auto e altri veicoli, svuotato lo spazio pubblico ridotto da anni a parcheggio abusivo a Barra. L'emiciclo, circondato da reti metalliche con ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.