Squalo verdesca avvistato a Terracina la biologa marina | L'essere umano è pericoloso per questa specie

Qualche giorno fa a Terracina è stato osservato un esemplare di squalo verdesca vicino alla costa. La biologa marina ha dichiarato che l’essere umano rappresenta una minaccia per questa specie. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di residenti e appassionati di mare, che si sono confrontati con la presenza di un animale solitamente raro in quelle acque. Nessun incidente è stato segnalato fino a questo momento.

A Terracina qualche giorno fa è stato avvistato un esemplare di squalo verdesca, non distante dalla costa. Fanpage.it ha intervistato Gabriella Motta, biologa marina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie Pulizia del forno, detergenti sicuri per la biologa dell’ISS: “Non utilizzare insieme bicarbonato e aceto”Tra spray, detergenti aggressivi e rimedi naturali la biologa dell'ISS ci spiega come scegliere i prodotti migliori per la pulizia del forno, ogni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Squalo avvistato a Terracina, l'esperta: E' una verdesca, una specie a rischio di estinzione; Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie; Terracina, squalo tra i bagnanti a Porto Badino: paura per l'incontro ravvicinato con una verdesca a caccia di cibo; Due squali avvistati a Gallipoli e Terracina, il racconto: Ha colpito la nostra barca. Una paura primitiva, nessuno ha respirato. Squalo avvistato a Terracina, l'esperta: «E' una verdesca, nessun allarme»Prima il video girato in spiaggia, poi il tam tam sui social, le ipotesi, i dubbi e anche un po' di apprensione. Ma il caso dello squalo avvistato ieri mattina a pochi metri ... ilmessaggero.it Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specieTerracina, avvistato uno squalo a Porto Badino: nuotava a pochi metri dal bagnasciuga, per gli esperti è una verdesca ... virgilio.it Terracina, squalo a pochi metri dalla battigia: sorpresa tra i presenti in spiaggia https://www.latinaquotidiano.it/terracina-squalo-a-pochi-metri/ #Terracina #Squalo #Verdesca #Latinanews #Nardone #Mare #Spiaggia #Avvistame facebook