Pulizia del forno detergenti sicuri per la biologa dell'ISS | Non utilizzare insieme bicarbonato e aceto

Una biologa dell'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato quali sono le modalità corrette per pulire i forni domestici, sottolineando l'importanza di evitare di combinare bicarbonato e aceto durante la pulizia. Ha anche illustrato la frequenza consigliata per effettuare questa operazione e ha descritto come funzionano i sistemi di pulizia automatica presenti sui forni più moderni. Sono stati analizzati vari tipi di detergenti, dai spray ai prodotti naturali.