Pulizia del forno detergenti sicuri per la biologa dell'ISS | Non utilizzare insieme bicarbonato e aceto
Una biologa dell'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato quali sono le modalità corrette per pulire i forni domestici, sottolineando l'importanza di evitare di combinare bicarbonato e aceto durante la pulizia. Ha anche illustrato la frequenza consigliata per effettuare questa operazione e ha descritto come funzionano i sistemi di pulizia automatica presenti sui forni più moderni. Sono stati analizzati vari tipi di detergenti, dai spray ai prodotti naturali.
Tra spray, detergenti aggressivi e rimedi naturali la biologa dell'ISS ci spiega come scegliere i prodotti migliori per la pulizia del forno, ogni quanto pulirlo e come funziona la pulizia automatica dei forni più moderni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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