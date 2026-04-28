Il team sprint maschile ha conquistato la vittoria nella Coppa del Mondo in Malesia, un risultato che permette alla squadra italiana di prepararsi in vista del Mondiale di Shanghai previsto ad ottobre. La vittoria si è verificata durante una delle tappe della competizione internazionale, contribuendo a consolidare la posizione della nazionale italiana in questa disciplina. La squadra si sta concentrando ora sui prossimi impegni in vista della rassegna mondiale.

? Cosa sapere Il team sprint maschile vince la Coppa del Mondo in Malesia.. Il risultato prepara le Nazionali italiane per il Mondiale di Shanghai di ottobre.. La vittoria storica del team sprint maschile in Malesia segna un punto di svolta per il ciclismo italiano in vista delle Olimpiadi di Los Angeles. Il successo ottenuto in Coppa del Mondo, dopo il podio agli Europei, fornisce una spinta decisiva alla preparazione tecnica nazionale verso il Mondiale di Shanghai previsto per ottobre. Elia Viviani, coordinatore delle Nazionali di pista e strada, ha analizzato il bilancio della prima parte di stagione dopo il terzo appuntamento della Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sprint maschile: l’Italia vola in Malesia verso Los Angeles

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