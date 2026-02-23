Alberto Busnari | Abbadini ottimo ginnasta è completo L’Italia sta lavorando bene verso Los Angeles

Alberto Busnari ha commentato che Abbadini è un ginnasta completo, sottolineando la sua crescita. La causa di questa affermazione risiede nei recenti risultati ottenuti nelle competizioni nazionali. Busnari ha osservato che l’Italia sta facendo progressi evidenti in vista delle prossime tappe internazionali. Durante la trasmissione Ginnasticomania, trasmessa su YouTube, ha anche elogiato il lavoro della squadra e le difficoltà superate negli ultimi mesi.

Alberto Busnari è intervenuto come ospite nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La leggenda azzurra del cavallo con maniglie, specialità che lo ha visto collezionare ben 18 titoli italiani nell’arco della sua carriera, riveste adesso il ruolo di allenatore e segue da vicino la crescita del forte ginnasta italiano Yumin Abbadini. “ Yumin credo che sia un ottimo ginnasta, nel senso che sta svolgendo un lavoro veramente ottimo. La sua grande qualità è quella di essere un atleta completo. Ha delle punte al cavallo e alla sbarra, però la sua grande dote è proprio quella di dare molta continuità al lavoro e lo sta dimostrando in questi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Il calendario completo del Mondiale (con le incognite playoff). Toronto, Los Angeles e Seattle: attesa Italia

Filming Italy – Los Angeles: sta per iniziare il Festival che unisce Italia e AmericaSta per partire l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, il festival che mette in contatto Italia e America nel mondo del cinema.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cottbus - Qualifiche Day 1: Targhetta guida l’Italia, tre finali per la femminile. Yumin cerca l'Abbadini!.

Alberto Busnari: Abbadini ottimo ginnasta, è completo. L’Italia sta lavorando bene verso Los AngelesAlberto Busnari è intervenuto come ospite nell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La leggenda ... oasport.it

Ginnastica, Alberto Busnari scippato del podio: vince il britannico WhitlockScippo alle Olimpiadi di Londra: nel cavallo, Alberto Busnari è stato letteralmente defraudato di una medaglia meritatissima, che è invece è andata al (guarda caso) britannico e dunque padrone di casa ... fanpage.it

Alice Liverani. . Due generazioni, due percorsi, un’unica grande passione: la ginnastica artistica. La nuova puntata di Ginnasticomania accende i riflettori su due protagonisti assoluti del movimento azzurro: Giorgia Villa e Nicola Busnari. Medaglia d’argento oli - facebook.com facebook