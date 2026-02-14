Sporting Lisbona-Famalicão domenica 15 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici I Leoni proseguono l’inseguimento

Lo Sporting Lisbona ha conquistato un pareggio contro il Porto domenica sera, grazie a un gol di Luis Suarez segnato nei minuti di recupero. La partita si è svolta al Do Dragao, dove i Leoni hanno dimostrato determinazione per mantenere vive le speranze di vincere il campionato. La rete dell’attaccante uruguaiano ha evitato una sconfitta che avrebbe compromesso le ambizioni della squadra. Domenica 15 febbraio 2026 alle 21:30, lo Sporting affronta il Famalicão in una sfida cruciale per continuare a inseguire il titolo.

Lo Sporting Lisbona è uscito vivo dal Do Dragao: grazie al gol di Luis Suarez a tempo ampiamente scaduto, infatti, i Leoni sono riusciti a raggiungere il Porto sul pareggio e rimanere con delle opzioni per giocarsi il titolo fino alla fine. I biancoverdi rimangono comunque a 4 punti dalla capolista, sarà molto difficile provare. Cristiano è pronto a lasciare l'Al-Nassr e, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe tornare allo Sporting Lisbona. Un ultimo ballo in biancoverde facebook Vi ricordate quanti gol ha segnato il Bayer Leverkusen 2023/24 nei minuti di recupero Nelle ultime settimane lo Sporting Lisbona sta provando a imitare i tedeschi, per ora con ottimi risultati