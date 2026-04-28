L'Sporting Club Torregreco ha conquistato la sua sesta vittoria di fila, superando Baronissi con il punteggio di 68-48. La squadra si prepara ora ad affrontare gli Agro Underdogs in una nuova partita. La sfida si terrà nella prossima occasione, dopo il successo ottenuto contro l’avversario precedente. La squadra ha mantenuto un trend positivo nelle ultime uscite.

"> Sporting Club Torregreco: Una Vittoria di Cuore. Lo Sporting Club Torregreco ha conquistato un’importante vittoria contro il Baronissi Sports Club, con un punteggio finale di 68-48. Questa affermazione non solo porta entusiasmo tra i tifosi, ma permette alla squadra di avvicinarsi alla vetta della classifica, attualmente occupata dagli Agro Underdogs, i quali distano solo due punti dai corallini. La Cronaca della Gara. La partita è iniziata con un ottimo approccio da parte dei ragazzi di Torre del Greco. Già nel primo quarto, la squadra ha mostrato grande equilibrio tra attacco e difesa, riuscendo a disinnescare le offensive del Baronissi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sporting Club Torregreco: sesta vittoria consecutiva, Baronissi battuta 68-48, ora sfida agli Agro Underdogs.

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