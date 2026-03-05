kings league perrotti consegna la vittoria agli underdogs

Nella partita tra Underdogs FC e Alpak FC a Cologno Monzese, i ragazzi di Mirko Cisco hanno ottenuto una vittoria per 7-8 dopo un match molto combattuto contro la squadra di Frenezy. La sfida si è svolta il 4 aprile 2026, con un risultato che ha visto gli Underdogs prevalere sugli avversari in un confronto molto acceso.

4 Aprile 2026 – Spettacolo a Cologno Monzese nella sfida tra Underdogs FC e Alpak FC. I ragazzi di Mirko Cisco hanno vinto 7-8 al termine di un match combattuto contro la squadra di Frenezy. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta in finale di Kings Cup ed adesso sognano la conquista del secondo Split avendo ben iniziato il cammino nella competizione. La sfida è stata soprattutto un duello tra Perrotti e Ronchi: il primo ha siglato una tripletta mentre il secondo ha segnato quattro gol. La partita inizia in una situazione di 1 vs 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 vs 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

